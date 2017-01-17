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Открыт набор на образовательные туры с целью изучения «Креативной Европы» для культурных менеджеров


17.01.2017   19:04
Культурные активисты из Армении, Грузии, Молдовы и Украины имеют возможность изучить креативный ландшафт Словении и Чехии во время образовательных туров, организованных Программой ЕС и Восточного Партнерства «Культура и креативность», дедлайн подачи заявок на который открыт до  31 января 2017 года.

Кто может участвовать?

Подать заявку на участие могут представители государственных культурных институций, частных и коммерческих, гражданских и негосударственных организаций, которые работают в культурном и креативном секторах Армении, Грузии, Молдовы и Украины.

Участники визитов узнают о возможностях, которые предлагает программа «Креативная Европа», смогут укрепить связи и сотрудничество с коллегами из других стран для дальнейших совместных проектов.

Программа визитов
Образовательный визит в Словению (Любляну) будет сфокусирован на перформативных (театр, танец) и визуальных видах искусства, культурном наследии и музеях.  Дата визита в Словению: 10-14 апреля 2017 года.

Тур в Чехию (Прагу) будет посвящен креативным и культурным индустриям, включая дизайн, архитектуру, музыку, издательское дело, креативные хабы и кластеры, фестивали и так далее. Дата тура в Чехию: 22-26 мая 2017 года.

Детальный план туров будет спроектирован в зависимости от потребностей и ожиданий выбранных участников. Язык образовательных визитов – английский.

Дедлайн подачи заявок - 31 января 2017 года
Перед подачей заявки советуем пройти краткий онлайн курс, который поможет узнать больше о программе «Креативная Европа» https://www.culturepartnership.eu/en/publishing/creative-europe-course

Детальнее о конкурсе здесь.

Заполнить заявку можно здесь






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