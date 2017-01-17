Гражданин Грузии обнаружен мертвым в Испании

17.01.2017 19:05 Гражданин Грузии скончался в Испании, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства иностранных дел.



По информации СМИ, 31-летний Бека Бекуридзе являлся уроженцем Кахетии и проживал в селе Земо Алвани. В Испании он находился на заработках. Тело погибшего в квартире обнаружила его сестра, которая также работает в Испании, и сообщила в полицию.



«Как только семья напишет заявление в грузинское консульство в Барселоне, тело погибшего перевезут на родину. Все расходы, связанные с этой процедурой, покроет государство», — сказала представитель МИД.

В настоящее время тело погибшего находится на экспертизе.



По предварительной информации, гражданин Грузии умер от сердечного приступа. В каком городе это произошло пока не уточняется.















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