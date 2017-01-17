У Канцелярии правительства Грузии пройдет акция против «Газпрома»

17.01.2017 23:06 18 января в 20 часов около здания Канцелярии правительства Грузии состоится акция протеста против заключения договора с компанией «Газпром». Акция организована платформой «Защити свободу».



«Правительство Грузии согласилось с требованием «Газпрома» — таким образом то, что Бидзина Иванишвили не смог сделать в прошлом году из-за сопротивления оппозиции и гражданского сектора, в этом году нам представляют как свершившийся факт», — говорится в заявлении платформы.



«После подписания соглашения, которое планируется в ближайшее время, страна получит стоимость проведенного по газопроводу топлива в виде денег от самого ненадежного партера. Это ставит нас в проигрышное положение – предыдущий контракт был для Грузии гораздо более выгодным. Донесем свой голос до правительства и не дадим возможность соглашаться на проигрышные для Грузии условия», — отмечают организаторы акции.



«Если не хочешь, чтобы твоя страна зависела от Путина, приходи к Канцелярии 18 января в 20 часов», — отмечается в заявлении «Защити свободу».

Сегодня же изменение соглашения о тразите российского газа в Армению через территорию Грузию раскритиковал президент страны Георгий Маргвелашвили. Кроме того, 80 неправительственных организаций направили правительству письмо с требованием обнародовать детали соглашения, которые были объявлены коммерческой тайной.



В январе 2016 года акция-перформанс с противогазами под названием «Нет российскому газу» прошла у бизнес-центра бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили в Тбилиси. 17 января 2016 года акция-концерт против соглашения с «Газпромом» состоялась перед зданием Канцелярии.















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