Насилие в парламентских выборах – NDI публикует результаты исследования

18.01.2017 12:30 NDI публикует вторую, политическую часть результатов исследования, в которых разговор идет о парламентских выборах и предвыборном периоде.



18% опрошенных считают, что в ходе октябрьских выборов 2012 года было больше насилия, чем парламентских выборов 2016 года.



11% респондентов считают, что этот показатель в оба периода был одинаковым.



Только 12% участников опроса NDI считают, что насилия во время парламентских выборов 2016 года было больше, чем во время выборов 2012 года.



46% считают, что насилие не имело места ни на парламентских выборах 2012 года, ни на парламентских выборах 2016 года.



Только 13% респондентов зафиксировали на вопрос ответ "не знаю".

















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