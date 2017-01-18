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Насилие в парламентских выборах – NDI публикует результаты исследования


18.01.2017   12:30
NDI публикует вторую, политическую часть результатов исследования, в которых разговор идет о парламентских выборах и предвыборном периоде.

18% опрошенных считают, что в ходе октябрьских выборов 2012 года было больше насилия, чем парламентских выборов 2016 года.

11% респондентов считают, что этот показатель в оба периода был одинаковым.

Только 12% участников опроса NDI считают, что насилия во время парламентских выборов 2016 года было больше, чем во время выборов 2012 года.

46% считают, что насилие не имело места ни на парламентских выборах 2012 года, ни на парламентских выборах 2016 года.

Только 13% респондентов зафиксировали на вопрос ответ "не знаю".







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