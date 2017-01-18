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NDI: 59% опрошенных одобряют электронное голосование на выборах


18.01.2017   12:37
Национально-демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия публикуют политическую часть исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре.

На вопрос, поддержали бы Вы или нет электронное голосование, когда люди приходят на избирательный участок, и вместо бумажной бюллетени голосуют с использованием компьютера, положительно ответили 59% респондентов, отрицательно 31%.

Полевые работы исследования проводились по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря и в его рамках были опрошены 3,141 респондента по принципу прямого интервью. Погрешность результатов составляет +/- 1.8%. Исследования финансирует Международное агентство развития и сотрудничества (Sida) и проводит CRRC –Грузия.







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