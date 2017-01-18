Концерт Aerosmith в Грузии обойдется бюджету в более 2 млн долларов

18.01.2017 13:13 Концерт известной в мире группы Aerosmith обойдется бюджету Грузии в 5,5 млн лари (ок. 2,075 млн долларов). Концерт запланирован на 20 мае на Black Sea Arena.



Aerosmith планирует завершить активную карьеру после турне 2017 года. Концерт на Black Sea Arena будет одним из последних международных концертов группы.



Концерт Aerosmith профинансирует бюджет страны, хотя министр культуры Михаил Гиоргиадзе заявил телекомпании "Табула", что главным источником финансирования концерта будут операционные затраты Black Sea Arena.



"Концерт Aerosmith, естественно, финансируется из операционных затрат самого зала. Частично, насколько мне известно, затраты будут покрыты продажей билетов, а также спонсорскими средствами", - заявил Гиоргадзе.



Концерт группы Aerosmith состоится в рамках ежегодной правительственной программы Check-in Georgia, направленной на привлечение туристов.



В 2016 году программа Check-in Georgia была профинансирована из резервного фонда правительства на 28 миллионов лари. Из программы на 2017 год известно пока лишь о проведении концерта Aerosmith. Как заявил министр культуры, планируется проведение концертов и других исполнителей класса А.















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