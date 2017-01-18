NDI: 65% опрошенных ожидают, что депутаты будут делать то, что прикажет партия

18.01.2017 14:05 Согласно исследованию NDI, 65% опрошенных ожидают, что член грузинского парламента будет делать то, что скажет партия.



По мнению 56%, член парламента будет активным. 48% опрошенных заявляют, что они будут защищать лишь свои интересы.



Полевые работы исследования Национального демократического института (NDI) были проведены в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Как заявляют в организации, предел средней погрешности составляет +/- 1,8%.



Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

