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NDI: 65% опрошенных ожидают, что депутаты будут делать то, что прикажет партия


18.01.2017   14:05
Согласно исследованию NDI, 65% опрошенных ожидают, что член грузинского парламента будет делать то, что скажет партия.

По мнению 56%, член парламента будет активным. 48% опрошенных заявляют, что они будут защищать лишь свои интересы.

Полевые работы исследования Национального демократического института (NDI) были проведены в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий) в период с 4 ноября по 4 декабря на основе представительной выборки путем прямого интервьюирования 3,141 респондента. Как заявляют в организации, предел средней погрешности составляет +/- 1,8%.

Исследования NDI финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida), проводит опросы CRRC-Грузия.






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