NDI: 68% опрошенных пошли на выборы из чувства гражданского долга

18.01.2017 14:30 "Что было главной причиной, ради чего Вы приняли участие в выборах?"- На этот вопрос Национально-демократического института 68% пришедших на выборы ответили "это мой гражданский долг".



12% опрошенных пошли на выборы поддержать самую близкую к их мнениям партию, а 10% чтобы их голос не использовали для фальсификации. А также 10% приняли участие, чтобы поддержать правительство, а 3%- сменить власть.



Примечательно, что на парламентские выборы 2016 года и/или на второй тур явились 77% опрошенных NDI.



Полевые работы исследования проводились в период с 4 ноября по 4 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), и в его рамках по принципу прямого представительского отбора интервью были опрошены 3 141 респондента. Исследования NDI финансирует Международное агентство развития и сотрудничества (Sida) и проводит CRRC –Грузия.



Погрешность результатов +/- 1.8%.

















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