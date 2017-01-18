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NDI: На выбор 32% респондентов значительно повлияли взгляды священника
18.01.2017 14:46
Согласно новому исследованию Национально-демократического института (NDI), на решение 32%, пришедших на парламентские выборы, значительно повлияли политические взгляды прихода и священника. В выборах приняли участие 77% опрошенных.
Насколько значительно или незначительно повлияли следующие факторы:
Политические взгляды прихода и священника - значительно 32%, ни значительно, ни незначительно - 15%, незначительно - 46%.
Политические взгляды популярных людей - значительно 30%, ни значительно, ни незначительно - 12%, незначительно - 53%.
Политические взгляды ваших сотрудников и работодателя - значительно 21%, ни значительно, ни незначительно - 14%, незначительно - 48%.
Полевые работы исследования проводились в период с 4 ноября по 4 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), и в его рамках по принципу прямого интервью были опрошены 3 141 респондента. Исследования NDI финансирует Международное агентство развития и сотрудничества (Sida) и проводит CRRC –Грузия.
Погрешность составляет +/- 1.8%.
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