NDI: На выбор 32% респондентов значительно повлияли взгляды священника

18.01.2017 14:46 Согласно новому исследованию Национально-демократического института (NDI), на решение 32%, пришедших на парламентские выборы, значительно повлияли политические взгляды прихода и священника. В выборах приняли участие 77% опрошенных.



Насколько значительно или незначительно повлияли следующие факторы:



Политические взгляды прихода и священника - значительно 32%, ни значительно, ни незначительно - 15%, незначительно - 46%.



Политические взгляды популярных людей - значительно 30%, ни значительно, ни незначительно - 12%, незначительно - 53%.



Политические взгляды ваших сотрудников и работодателя - значительно 21%, ни значительно, ни незначительно - 14%, незначительно - 48%.



Полевые работы исследования проводились в период с 4 ноября по 4 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), и в его рамках по принципу прямого интервью были опрошены 3 141 респондента. Исследования NDI финансирует Международное агентство развития и сотрудничества (Sida) и проводит CRRC –Грузия.



Погрешность составляет +/- 1.8%.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

