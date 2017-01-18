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NDI: 25% избирателей не знают, кто их мажоритарный депутат


18.01.2017   15:08
Национально-демократический институт (NDI) и CRRC –Грузия публикуют политическую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в ноябре-декабре.

На вопрос, "кто ваш мажоритарный депутат в парламенте", 25% участвующих в выборах респондентов не знает, 65% отвечает правильно, а 8% неправильно.

65% избирателей ожидает, что их мажоритарный депутат сделает то, что ему скажет партия.

42% опрошенного населения, принявшего участие в выборах, считает, что парламент девятого созыва будет лучше работать по сравнению с парламентом восьмого созыва, по мнению 30% как прежде, а 8%- хуже.

Полевые работы исследования проводились в период с 4 ноября по 4 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), и в его рамках по принципу прямого представительского отбора интервью были опрошены 3 141 респондента. Погрешность результатов +/- 1.8%.

Исследования NDI финансирует Международное агентство развития и сотрудничества (Sida) и проводит CRRC –Грузия.







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