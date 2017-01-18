Экс-главу районной администрации Мцхета приговорили к 6 годам тюрьмы

18.01.2017 15:48 Суд признал виновным в мошенничестве бывшего главу районной администрации города Мцхета Вахтанга Кипшидзе. Мхцетский районный суд приговорил его к 6 годам тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



Кипшидзе арестовали в октябре 2014 года по обвинению в мошенничестве с злоупотреблением и превышением служебных полномочий.



Следствие утверждает, что в 2008 году Вахтанг Кипшидзе, который возглавлял районную администрацию Мцхета, создал организованную преступную группировку для того, чтобы завладеть государственными земельными участками на Пикрис гора.



Он изготовил поддельные справки о том, что его сообщники в течение нескольких лет самовольно занимали эти земли.



После этого Вахтанг Кипшидзе обратился к комиссии сакребуло (горсовет) по признанию права на собственность — комиссия удовлетворила его просьбу. Вместе с указанными в поддельных документах людьми, Кипшидзе стал владельцем земельных участков общей площадью в 28 тысяч 840 квадратных метров. Стоимость участков оценена в 1 миллион 297 тысяч 800 лари (порядка 500 тысяч долларов).



Кипшидзе обвинялся в мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения, повлекшее значительный ущерб, злоупотреблении и превышении служебными полномочиями. Суд полностью признал его виновным.



Помимо тюремного срока суд обязал Кипшидзе выплатить штраф в размере 20 тысяч лари (более 7,5 тысячи долларов). Ему также запрещено занимать государственные должности сроком до 3 лет.















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