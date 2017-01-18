Убийца 76-летней женщины признался и в каннибализме

18.01.2017 16:04 «Обвиняемый по делу о каннибализме Бека Шенгелия подтвердил этот факт на суде и без волнения вспомнил жестокие детали совершенного преступления. Речь идет об убийстве, которое произошло в октябре», - пишет газета «Резонанси».



«Двое обвиняемых считают себя виновными. В частности, Ирма Кочиашвили, которую обвиняют в умышленном убийстве матери, говорит, что считает себя виновной. Ходатайство ее адвоката об отмене заключения для Ирмы Кочиашвили и не применении каких-либо форм меры пресечения, судья не удовлетворил», - отмечает издание.



«Что касается ее друга Беки Шенгелия, который обвиняется в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, он утверждает, что считает себя виновным лишь частично. Как пояснил его адвокат, обвиняемый согласен, чтобы против него было применена строгая мера пресечения. «Я считаю себя частично невиновным. Мне вменяют в вину использование органов человеческого тела иным образом, чего я не совершал. Она уже не была жива, и ее расчленение произошло с целью перемещения трупа, а не в каких-то ритуальных целях, о которых говорится. Это не является особой жестокостью. Да, задушить человека это жестокое действие, но не исключительная», - отметил обвиняемый. Он говорит, что Ирма Кочиашвили пребывала под его психологическим террором и ее смело можно назвать жертвой. Как отметил Бека Шенгелия, он вымогал и получил от Ирмы Кочиашвили солидную денежную сумму и попросил суд изучить психическое состояние Кочиашвили», - пишет автор статьи.



«Я прошу следствие описать те суммы, которые я получил во время этого психологического террора от Мариам-Ирмы Кочиашвили. Эта сумма превышает 13 000 долларов. Мариам самостоятельно не пришла бы к мысли о том, чтобы убить мать. Прошу следствие оценить психическое состояние Мариам. Я попробовал сердце приемной матери Мариам у нее на глазах, и она смотрела на это с восторженным лицом. Мне всегда нравилось манипулировать людьми. Я создал из Мариам эстетического монстра. Можно смело назвать моими жертвами Мариам Кочиашвили и ту несовершеннолетнюю девочку», - заявил обвиняемый. Что касается Ирмы Кочиашвили, по ее словам, родители Люба и Омар Кочиашвили были людьми, которые на протяжении 19 лет «отравляли» ей жизнь, и именно это привело к убийству», - продолжает издание.



«Я понимаю, что общество поймет это иначе - она воспитала меня, а я не должна была так поступать - но снаружи этого не видно. Я смотрю на это иначе. С их стороны я подвергалась любому виду насилия, которое только можно представить, и именно это привело к убийству. Я могла вообще не приходить на место преступления, но решила пойти, так мне подсказал опыт. Я многое повидала в жизни и хотела увидеть и эти кадры, получить такой опыт. Произошло такое, чего я не ожидала. Я осознаю, что мне грозит многолетнее заключение, я и сейчас нахожусь в тюрьме, но я обнаружила в себе еще один талант. Я мыслила с точки зрения искусства и эта точка зрения радикально изменилась. Исходя из полученного опыта, мое сознание пошло в направлении физики и химии, и вторую часть моей книги я пишу в этом направлении. Я уверена, что стану человеком, который устроит большой переворот в сфере физики и химии», - заявила Мариам Кочиашвили. По ее словам, если она будет на свободе, то от нее не будет исходить никакая опасность, потому что она не станет убивать людей», - заключает издание.















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