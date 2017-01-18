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Грузия впервые станет участницей Недели моды в Риме


18.01.2017   16:06
В Тбилиси завершился отборочный тур лучших дизайнеров одежды и аксессуаров, моделей, визажистов, стилистов, которые впервые представят Грузию на Roma Fashion Week. Об этом сообщила основательница Tbilisi Fashion Awards (конкурс в рамках RFW) Светлана Оган.

По ее словам, ей пришлось предоставлять отчеты, чтобы страну внесли в список стран-участников. «Я в течение долгого времени связывалась с ними, рассказывала о Грузии, о том, что у нас есть очень талантливые люди в сфере модельного бизнеса и бьюти-сфере», - отметила Оган, добавив, что в итоге организаторы конкурсы приняли решение предоставить Грузии шанс показать себя.

Roma Fashion Week пройдет с 3 по 7 апреля. Это знаменательное событие в мире моды и интернациональная площадка, где уже известные стилисты и дизайнеры показывают свои последние творения. Одновременно, это и возможность для молодых талантливых профессионалов мира моды сказать свое слово, получив при этом оценку прославленных кутюрье.

На одном из самых престижных модных мероприятий мира Грузию будут представлять 16 человек.






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