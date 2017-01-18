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Большинство американцев верит во вмешательство России в выборы президента США


18.01.2017   17:08
Более 51% американцев полагают, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года посредством хакерских атак на серверы Демократической партии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американскими телеканалом NBC и газетой Wall Street Journal.

Противоположного мнения придерживаются 36% респондентов, которые считают, что Россия не проводила хакерских атак, чтобы повлиять на результаты выборов.

Согласно результатам опроса, 26% респондентов из тех, кто верит во вмешательство России, полагают, что хакерские атаки повлияли на итоги выборов, 63% не уверены в этом.

Кроме того, треть опрошенных придерживается мнения, что избранный президент США Дональд Трамп "имеет слишком дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые неприемлемы для президента США". Еще 24% респондентов считают, что отношения между ними не слишком дружеские.

Согласно данным опроса, почти половина сторонников демократов (47%) полагают, что Хиллари Клинтон победила бы на выборах, если бы не произошли хакерские атаки, тогда как среди приверженцев Республиканской партии лишь 5% верят в такой результат.

Опрос проводился с 12 по 15 января. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.






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