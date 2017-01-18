19 января крестниками патриарха Грузии станут еще более 770 детей

18.01.2017 21:49 В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси 19 января, в день Крещения Господня, пройдет 47-е всеобщее крещение.



По информации молодежного центра «Дзлеваи» («Преодоление»), действующем при патриархии Грузии, крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II станут еще более 770 детей.



47-е всеобщее крещение в кафедральном соборе Троицы начнется во второй половине дня. В подарок детям будут переданы крестильные крестики и свидетельство о крещении.



По завершении крещения, около 20:00, в кафедральный собор придет патриарх Грузии. Он обратится к собравшимся в храме с малой проповедью и благословит своих крестников.



На сегодняшний день Католикосом-Патриархом всея Грузии, Илией II крещено 30 238 детей. Они являются третьими и последующими детьми обвенчанных пар. Предыдущее, 46-е всеобщее крещение состоялось в кафедральном соборе Пресвятой Троицы 15 ноября прошлого года.



Первое всеобщее крещение младенцев в соборе Пресвятой Троицы состоялось 19 января 2008 года в соборе Пресвятой Троицы.



Отметим, что эта инициатива патриарха ставит целью улучшить демографическую ситуацию в Грузии.















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