Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

19 января крестниками патриарха Грузии станут еще более 770 детей


18.01.2017   21:49
В кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси 19 января, в день Крещения Господня, пройдет 47-е всеобщее крещение.

По информации молодежного центра «Дзлеваи» («Преодоление»), действующем при патриархии Грузии, крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II станут еще более 770 детей.

47-е всеобщее крещение в кафедральном соборе Троицы начнется во второй половине дня. В подарок детям будут переданы крестильные крестики и свидетельство о крещении.

По завершении крещения, около 20:00, в кафедральный собор придет патриарх Грузии. Он обратится к собравшимся в храме с малой проповедью и благословит своих крестников.

На сегодняшний день Католикосом-Патриархом всея Грузии, Илией II крещено 30 238 детей. Они являются третьими и последующими детьми обвенчанных пар. Предыдущее, 46-е всеобщее крещение состоялось в кафедральном соборе Пресвятой Троицы 15 ноября прошлого года.

Первое всеобщее крещение младенцев в соборе Пресвятой Троицы состоялось 19 января 2008 года в соборе Пресвятой Троицы.

Отметим, что эта инициатива патриарха ставит целью улучшить демографическую ситуацию в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ввела скидки на транзит грузов из Украины
В 2016 году SOCAR снизила добычу нефти почти на 8%
Посол Грузии в Испании претендует на пост генсека ВТООН
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии продолжаются учения с участием армянских военных
NDI: Выборы в парламент Грузии были хорошо организованы
Политические рейтинги Грузии по результатам опроса NDI
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна