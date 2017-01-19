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Праздник Крещения Господня в Батуми верующие отметили традиционным омовением в Черном море
19.01.2017 11:26
Праздник Крещения Господня в Батуми верующие отметили традиционным омовением в море.
Верующие собрались в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы, где была отслужена праздничная литургия. Поздно ночью они устроили шествие к морю, священнослужители отслужили молебен и освятили море, после чего верующие совершили омовение.
Омовение в Черном море на праздник Крещения Господня совершается в Батуми по инициативе владыки Димитрия уже несколько лет.
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