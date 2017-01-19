Православная Церковь сегодня отмечает Крещение Господне

19.01.2017 11:27 Православная Церковь сегодня отмечает Крещение Господне. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с духовенством и членами Священного синода проведет торжественную литургию в кафедральном соборе Пресвятой Троицы. После завершения службы будет совершен чин Великого водоосвящения.



Праздник Крещения Господня установлен в память о евангельском событии, когда 30-летний Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в водах Иордана. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству крещения - одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при Крещении Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына.















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