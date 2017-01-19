При обыске дома священнослужителя изъяты оружие и наркотики

19.01.2017 14:40 При обыске в доме дьякона женского монастыря в селе Салхино Мартвильского района Георгия Джахуа правоохранители изъяли коноплю и оружие. Об этом дьякон сообщил на пресс-конференции, проведенной сегодня в офисе партии «Гирчи» («Шишка») в Кутаиси.



По словам Георгия Джахуа, это произошло 17 января в ночные часы. Дьякон заверят, что коноплю использовал для лечения болезни.



«У меня гепатит С, диабет категории В, злокачественная опухоль печени и холецистит, поэтому использую коноплю. Лекарства вообще не пользуюсь», - заявил журналистам дьякон.



Он также обвиняет правоохранителей в превышении полномочий.



По словам Джахуа, полицейские поставили его перед хранимой им коноплей и заставили делать селфи.

Что касается оружия, дьякон говорит, что оно было антикварным. «У меня было антикварное оружие. Мои дети с ним играли. Полицейские же положили его в карман и унесли», - заявил Георгий Джахуа в беседе с журналистами.















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