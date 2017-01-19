МВД утверждает, что задержанный за наркотики Джахуа не был священнослужителем

19.01.2017 18:21 Министерство внутренних дел утверждает, что Георгий Джахуа, из дома которого правоохранители изъяли коноплю и оружие, не является священнослужителем. Сам Джахуа утверждает обратное.



В ведомстве заявляют, что Георгий Джахуа является мирянином, и в отношении него ведется следствие по части первой статьи 260 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает незаконное изготовление, производство, покупку, хранение, перевозку, или продажу наркотического вещества, его аналога, или прекурсора.



Статья предусматривает пресечение свободы сроком до 11 лет, но до Георгий Джахуа не задержан. В ведомстве заявили, что проводятся следственные действия в связи с фактом.



По сообщению МВД, установлен факт, что данная личность потребляет марихуану.



По утверждению самого Георгия Джахуа, он является диаконом женского монастыря села Салхино Мартвильского района. На пресс-конференции в офисе НПЦ "Гирчи" Джахуа заявил, что 17 января в ходе обыска его жилого дома в Кутаиси правоохранители изъяли оружие и марихуану. Факт изъятия оружия в ведомстве не подтверждают.



Факт потребления марихуаны Джахуа объясняет его лечебным назначением от заболевания, касательно оружия, по его словам, оно было антикварное. В то же время он утверждает, что является диаконом.



"Я болен и два года лежу дома, у меня гепатит С, диабет, панкреатит. Чем мог лечиться и на что хватал мой карман - это конопля. Я ее потребляю два года. Все удивлены, как я столько времени еще живой, даже врачи. Применяю для обезболивания. Я и сейчас диакон. Никто мне не запрещал служить диаконом", - заявил Джахуа.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

