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Мы благодарим Господа за то, что милость Господня хранит Грузию - Илия Второй
19.01.2017 20:32
Мы благодарим Господа за то, что милость Господня хранит Грузию, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II после сегодняшней торжественной службы, приуроченной к празднику Крещения Господня.
В связи с Крещением Господним во дворе храма Троицы Святейший совершил чин Великого водоосвящения, а затем обратился к пастве с проповедью и поздравил их с праздником.
«Дух Святой явился в виде голубя Господу нашему Иисусу Христу. Мы благодарим Господа за то, что милость Господня хранит Грузию. Благодарим Господа за ту большую милость, которую Господь проявляет к нам. Велик Ты Господь и дивны дела Твои», - заявил патриарх во время проповеди.
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