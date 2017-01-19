Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мы благодарим Господа за то, что милость Господня хранит Грузию - Илия Второй


19.01.2017   20:32
Мы благодарим Господа за то, что милость Господня хранит Грузию, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II после сегодняшней торжественной службы, приуроченной к празднику Крещения Господня.

В связи с Крещением Господним во дворе храма Троицы Святейший совершил чин Великого водоосвящения, а затем обратился к пастве с проповедью и поздравил их с праздником.

«Дух Святой явился в виде голубя Господу нашему Иисусу Христу. Мы благодарим Господа за то, что милость Господня хранит Грузию. Благодарим Господа за ту большую милость, которую Господь проявляет к нам. Велик Ты Господь и дивны дела Твои», - заявил патриарх во время проповеди.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия выбирает инвестора для строительства ветроэлектростанции
Азербайджан намерен ускорить проверку ж/д транспорта на границе с Грузией
Каладзе: Энергозависимость страны от России не возросла ни на один процент
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили проведет переговоры с Порошенко в Давосе
Восточное соседство: позитивные изменения в рамках лесного проекта
Восточное партнерство будет развивать региональное сотрудничество в сфере энергетики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна