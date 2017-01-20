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Заза Пачулия не прошел в стартовый состав на «Матч всех звезд»


20.01.2017   13:00
Капитан сборной Грузии и центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия не попал в стартовый состав Западной Конференции для участия в «Матче всех звезд».

В ночь на 20 января баскетбольная ассоциация (НБА) объявила имена игроков, попавших в составы команд. Пачулия по результатам голосования болельщиков набрал 1 528 941 голосов — грузинский баскетболист занимал второе место и проходил в число стартовых игроков передней линии команды Западной конференции.

Тем не менее, в этом году правила отбора игроков для участия в «Матче всех звезд» изменились.

Впервые стартовые пятерки выбирали не только болельщики, но также действующие игроки и журналисты — голоса фанатов составляли 50%, в то время, как игроки и СМИ имели по 25%. По результатам опросов игроков Пачулия занял только 12 место, журналисты отдали ему 6-ую строчку.

Стартовый состав Западной конференции по итогам опроса выглядит следующим образом:

Стеф Карри (Голден Стейт): четвертый раз подряд Карри попадает на Матч.

Энтони Дэвис (Нью-Орлеан): Становиться участником Матча уже четвертый раз. Каждый раз он выступал за «Нью-Орлеан».

Кевин Дюрант (Голден Стейт): восьмой раз подряд выйдет на паркет в «Матче всех звезд».

Джеймс Харден (Хьюстон): участвовал в Матче пять раз, все пять сезонов представлял клуб «Хьюстон».

Кавай Леонард (Сан-Антонио): двукратный лучший оборонительный игрок года будет стартером второй год подряд.

«Матч всех звезд» НБА пройдет в феврале в Новом Орлеане. Остальных участников Матча отбирает главный тренер каждой из сборных Западной и Восточной конференций.






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