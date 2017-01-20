Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборные Грузии и Ирана вышли в финал Кубка Тахти-2017 по греко-римской борьбе


20.01.2017   13:37
В Мешхеде, Иран завершились первые полуфиналы международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти великого иранского борца Голамрезе Тахти.

Первыми финалистами Кубка Тахти-2017 стали команды Грузии и 1-я команда Ирана.

Иран А, в своем полуфинале со счетом 6-2 победил вторую команду Исламской республики Иран B. А сборная Грузии, с таким же счетом 6-2 во втором полуфинале победила сборную Турции и теперь поборется с фаворитами турнира за главный приз соревнований.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Продажи грузинских модельеров выросли
Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой области
«Арси»: Банки и строительный бизнес являются конкурентами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении суд продолжит рассмотрение дела о попытке захвата власти в стране
Росгвардия в Северной Осетии укрепится «Терминаторами»
ООН ухудшила прогноз роста экономики Армении на 2017 год до 2,7%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна