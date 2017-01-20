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Сборные Грузии и Ирана вышли в финал Кубка Тахти-2017 по греко-римской борьбе
20.01.2017 13:37
В Мешхеде, Иран завершились первые полуфиналы международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти великого иранского борца Голамрезе Тахти.
Первыми финалистами Кубка Тахти-2017 стали команды Грузии и 1-я команда Ирана.
Иран А, в своем полуфинале со счетом 6-2 победил вторую команду Исламской республики Иран B. А сборная Грузии, с таким же счетом 6-2 во втором полуфинале победила сборную Турции и теперь поборется с фаворитами турнира за главный приз соревнований.
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