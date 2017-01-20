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Грузинские школьники завоевали 12 медалей на олимпиаде в Казахстане
20.01.2017 18:05
Грузинские школьники завоевали 12 медалей, в числе которых два золота, на XIII Международной Жаутыковской олимпиаде (МЖО) по математике, физике и информатике, сообщает министерство образования и науки Грузии.
Ежегодная олимпиада прошла 14-17 января в Алма-Ате.
В командном зачете третье место заняли ученики тбилисской государственной школы № 199 имени Комарова — ученики этой школы стали призерами МЖО в четвертый раз.
В индивидуальных состязаниях школьникам из Грузии удалось заработать 12 медалей.
Их результаты выглядят следующим образом: Александре Сааташвили — золото (математика), Вано Гамезардашвили – золото (информатика), Саба Лепсверидзе – серебро (математика), Давид Татошвили – серебро (математика), Гела Паташури – серебро (физика), Александре Хохиашвили – серебро (информатика), Георгий Клдиашвили – серебро (информатика), Ираклий Шалибашвили – бронза (математика), Александр Ониани — бронза (математика), Зураб Джаши – бронза (физика), Константине Гагнидзе – бронза (физика), Александр Харабадзе – бронза (информатика).
Всего в Олимпиаде приняли участие около 60 команд из 16 стран мира. В состав каждой команды, как правило, входят не более семи участников (до трех — по математике, до двух — по физике и по информатике) и один или два руководителя. Официальные языки олимпиады — казахский, русский и английский.
"Новости-Грузия"
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