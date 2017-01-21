Владыка Серафим отказывается от служения в Германской и Австрийской епархии ГПЦ

21.01.2017 15:09 Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа) отказывается от служения в Германской и Австрийской епархии Грузинской православной церкви.



Как сообщает корр. Фронт ньюс, в связи с этим он обратился к пастве с посланием.



Напомним, что на днях духовные лица этой епархии выразили протест против назначения владыки Серафима их управляющим.



«События последних дней еще раз показали мне, что лучше избежать создавшейся ситуации. В связи с тем, что определенные действия, совершаемые против меня, становятся причиной возникновения новых очагов противостояния в церкви, я решил отказаться от служения в в Германской и Австрийской епархии.



Хочу быть один и молиться. Хочу выразить благодарность всем духовным лицам и пастве Боржомо-Бакурианской епархии, невзирая на занимаемую ими позицию. И прошу всех, если вы хотите меня подержать, воздержаться от митингов и выступлений... Мы все должны остаться верными сыновьями и дочерьми Грузинской православной церкви и для этого каждый из нас должен сделать определенные шаги»-, говорится в послании митрополита к пастве.



Как информирует «Новости Грузия», ссылаясь на газету «Хроника плюс», митрополита Боржомо-Бакурианской епархии Серафима в 2016 году обвинили в попытке насилия над несовершеннолетним лицом. При этом родственник пострадавшего, по информации издания, является высокопоставленным чиновником в Боржоми. Он лично отправился в патриархию и рассказал о случившемся Католикосу-Патриарху Всея Грузии. Чтобы избежать скандала, митрополиту было предложено покинуть епархию по собственной воле. Именно эту епархию в апреле 2016 года покинул митрополит Серафим. Митрополит оставил свой пост по собственному желанию после того, как руководил епархией Боржоми и Бакуриани в течение 21 года.По существующей информации, до последнего времени 56-летний владыка Серафим находился в монастыре на Афонской горе в Греции.



А прежний руководитель Германской и Австрийской епархии Грузинской православной церкви — владыка Лазарэ (Самадбегишвили), в первые дни 2017 года года с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго был назначен епископом Боржомо-Бакурианской епархии.















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