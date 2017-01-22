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27 января в Грузии отметят день Святой Нино на следующей неделе


22.01.2017   23:02
В Тбилиси, в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы — Сиони, вечером 26 января пройдет служба в честь дня поминовения христианской просветительницы страны, святой равноапостольной Нино.

Об этом Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сообщил пастве во время воскресной проповеди.

После службы из Сиони будет вынесена одна из главных святых реликвий Грузии — крест Святой Нины, сплетенный из лозы.

Православная церковь поминает святую Нино дважды в год: 27 января, в день кончины, и 1 июня — в день пришествия в Грузию.


"Новости-Грузия"





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