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27 января в Грузии отметят день Святой Нино на следующей неделе
22.01.2017 23:02
В Тбилиси, в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы — Сиони, вечером 26 января пройдет служба в честь дня поминовения христианской просветительницы страны, святой равноапостольной Нино.
Об этом Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй сообщил пастве во время воскресной проповеди.
После службы из Сиони будет вынесена одна из главных святых реликвий Грузии — крест Святой Нины, сплетенный из лозы.
Православная церковь поминает святую Нино дважды в год: 27 января, в день кончины, и 1 июня — в день пришествия в Грузию.
"Новости-Грузия"
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