Из-за ошибки врачей живого человека поместили в электроморозильник для мертвых

23.01.2017 10:54 Бригада скорой медицинской помощи, приехавшая по вызову в одну из семей в Кутаиси, ошибочно установила смерть гражданина, сообщает "Kutaisi Today".



По сообщению агентства, после того, как медицинская бригада установила смерть гражданина, члены семьи поместили покойного в электроморозильник.



Позже один из членов семьи заметил, что поверхность стекла в морозильнике запотела. Крышку морозильника сняли и вызвали другую бригаду скорой помощи. Оказалось, что гражданин не умер. Врачи доставили его в региональное клиническое отделение Кутаиси.



По сообщению агентства, гражданину всю ночь оказывали неотложную медицинскую помощь, но он все равно скончался.

















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