|
Из-за ошибки врачей живого человека поместили в электроморозильник для мертвых
23.01.2017 10:54
Бригада скорой медицинской помощи, приехавшая по вызову в одну из семей в Кутаиси, ошибочно установила смерть гражданина, сообщает "Kutaisi Today".
По сообщению агентства, после того, как медицинская бригада установила смерть гражданина, члены семьи поместили покойного в электроморозильник.
Позже один из членов семьи заметил, что поверхность стекла в морозильнике запотела. Крышку морозильника сняли и вызвали другую бригаду скорой помощи. Оказалось, что гражданин не умер. Врачи доставили его в региональное клиническое отделение Кутаиси.
По сообщению агентства, гражданину всю ночь оказывали неотложную медицинскую помощь, но он все равно скончался.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна