Представителей спецслужб обвиняют в угрозах чеченцам, проживающим в Панкиси

23.01.2017 14:18 Представителей грузинских спецслужб обвиняют в угрозах этническим чеченцам, проживающим в ущелье Панкиси, передачей российской службе безопасности в случае отказа от сотрудничества.



Это скандальное заявление сегодня на пресс-конференции в радиоклубе "Пирвели радио" сделал бывший переводчик Министерства по делам беженцев и расселения Грузии Сайхан Музаев.



По словам Музаева, несколько месяцев назад его отвезли в конспиративный офис Службы безопасности Грузии по проспекту Руставели, где ему сказали, что если он не даст показания против бывших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел, и не назовет их авторами инсценировки спецоперации Лапанкури, попадет в руки российских спецслужб.



"Мне сказали, что у меня проблемы с Россией, и это на самом деле было так. Я приехал в Грузию как беженец, и мне угрожали, что если я не буду сотрудничать с ними, меня передадут России. Я спросил, меня передадут официально или на каком основании? Мне ответили, что неофициально, просто переведут через Ларс, и окажусь в руках российской ФСБ, а дальше, дескать, сам знаешь, что с тобой будет"- заявил на пресс-конференции Сайхан Музаев.

















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