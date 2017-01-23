В Италии убит гражданин Грузии

23.01.2017 14:49 В Италии убит гражданин Грузии. Его тело было обнаружено в одном из скверов города Бари.



Как сообщает издание "Квира", 45-летний Давид Г. имеет огнестрельное ранение в спину. Известно, что до происшествия он находился вместе с другими грузинами в одном из ресторанов. Там отмечали день рождения одного из грузин. В ресторане произошла небольшая перепалка.



По информации итальянской прессы, тело Давид Г. было обнаружено на скамейке в сквере. Сообщается, что сигнал на горячую линию 118 поступил в 6 утра. Звонивший заявил об обнаружении тела неизвестного мужчины в сквере на улице Симона Боливара. У мужчины не было при себе удостоверения личности. На место прибыли правоохранители. Сообщается, что мужчина скончался за несколько часов раньше до приезда правоохранителей.



Итальянская полиция провела процедуру идентификации и поиска близких, в результате чего его личность была установлена.



Следствие работает над несколькими версиями. По изначальной версии, на основании внешнего осмотра, было сказано, что он умер естественной смертью, однако после обследования тела эта версия была отвергнута - на спине у него отмечалось огнестрельное ранение. В статье отмечается, что гражданин Грузии, предположительно, был убит в другом месте и его тело было брошено в сквере. Также подчеркивается, что на месте, где было обнаружено тело, не было следов крови.



К настоящему времени допрошена жена убитого и все те лица, которые находились вместе с ним в ресторане.



В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что о случившемся информировано посольство в Италии. Члены семьи погибшего Давида Г. обратились к МИД с просьбой об оказании помощи в доставке тела на родину. МИД Грузии уже начал готовить соответствующие документы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

