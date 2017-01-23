Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Проект MSCA предлагает грузинским ученым гранты в сфере науки и инноваций


23.01.2017   16:39
Для научного сообщества Грузии открылся целый ряд новых возможностей для получения грантов в рамках финансируемой ЕС программы "Горизонт2020". 17 января 2017 года на конференции грузинские ученые и исследователи узнали о том, как можно получить гранты в рамках проекта "Действия Марии Склодовской-Кюри" на реализацию своих научно-инновационных идей и укрепление потенциала исследовательских центров в Грузии.

Проект "Действия Марии Склодовской-Кюри" (MSCA) предоставляет гранты на всех этапах исследовательской карьеры, поощряя транснациональную, межотраслевую и междисциплинарную мобильность. MSCA позволяет университетам, исследовательским центрам и компаниям принимать у себя талантливых иностранных исследователей, создавая и поощряя налаживание стратегических партнерских связей между ведущими институтами по всему миру.

"Горизонт 2020" – это крупнейшая когда-либо существовавшая исследовательско-инновационная программа ЕС с бюджетом на финансирование в практически 80 млрд. евро, выделенных на период в 7 лет (2014-2020). Программа обещает еще больше прорывов, открытий и первых в своем роде достижений, трансформируя отличные идеи из лабораторных теорий в рыночные модели.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Главой наблюдательного совета «СОКАР Джорджия петролеум» назначен Давид Зубиташвили
Пока лишь 100 человек воспользовались ларизацией банковских займов
Завершить железнодорожную магистраль БТК планируется через 2 месяца
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии
Большая часть Абхазии осталась без света
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент ПАСЕ сожалеет по поводу неразрешенности нагорно-карабахского конфликта
Трамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остается
Гахраманов: Мы можем транспортировать израильский газ по TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна