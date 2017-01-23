Проект MSCA предлагает грузинским ученым гранты в сфере науки и инноваций

23.01.2017 16:39 Для научного сообщества Грузии открылся целый ряд новых возможностей для получения грантов в рамках финансируемой ЕС программы "Горизонт2020". 17 января 2017 года на конференции грузинские ученые и исследователи узнали о том, как можно получить гранты в рамках проекта "Действия Марии Склодовской-Кюри" на реализацию своих научно-инновационных идей и укрепление потенциала исследовательских центров в Грузии.



Проект "Действия Марии Склодовской-Кюри" (MSCA) предоставляет гранты на всех этапах исследовательской карьеры, поощряя транснациональную, межотраслевую и междисциплинарную мобильность. MSCA позволяет университетам, исследовательским центрам и компаниям принимать у себя талантливых иностранных исследователей, создавая и поощряя налаживание стратегических партнерских связей между ведущими институтами по всему миру.



"Горизонт 2020" – это крупнейшая когда-либо существовавшая исследовательско-инновационная программа ЕС с бюджетом на финансирование в практически 80 млрд. евро, выделенных на период в 7 лет (2014-2020). Программа обещает еще больше прорывов, открытий и первых в своем роде достижений, трансформируя отличные идеи из лабораторных теорий в рыночные модели.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

