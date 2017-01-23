Ежемесячное пособие беженцев отменяется?

23.01.2017 17:55 «У меня имеется достоверная информация о том, что Министерство по делам беженцев собирается упразднить ежемесячное пособие беженцев» - такое сообщение опубликовал член "Единого национального движения" Бесо Цередиани.



Он также отмечает, что рассматриваются два варианта: снять пособие всем, или только тем, кому государство передало квартиры в собственность.



По заявлению Цередиани, в обстановке, когда благодаря нынешней власти экономическое положение стало невыносимым, этот шаг будет катастрофой для и без того крайне уязвимых беженцев, особенно в регионах.



Если эта информация неверная, я готов принести извинение, но если это правда, вы даже представить себе не можете, насколько большое сопротивление получите. Советую обуздать вредительские амбиции отличиться некоторых высоких должностных чиновников министерства, и не стараться делать экономию за счет беженцев. Лучше сократите бессмысленно раздутые штаты, и уменьшите свои премии и надбавки к зарплате"- пишет Бесо Цередиани.



Никакая другая информация в связи с этим возможным решением в СМИ и официальных источниках пока не публикуется. Известно лишь то, что у Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев есть инициатива - "Альтернативы реформы пособий беженцев". В связи с этим при председателе правительства А/Р Абхазии создана рабочая группа, которая должна изучить проект данного документа, и разработать предложения.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

