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Национальной библиотеке будут переданы уникальные архив и библиотека Гиви Гегечкори
23.01.2017 23:53
Семья известного переводчика и поэта Гиви Гегечкори завтра передаст Национальной библиотеке парламента Грузии весь его архив и большую часть уникальной библиотеки (более 7 тысяч книг).
Как сообщает Национальная библиотека, в архиве Гиви Гегечкори хранятся как рукописи его переводов литературы с французского на грузинский, опубликованные материалы, стихи, так и фотоматериалы. В том числе, личный альбом, в который вошли фото Георгия Леонидзе, Анны Каландадзе, Чабуа Амиреджиби и др.
В библиотеке содержатся грузинские, русские, французские издания, художественные альбомы и др. Национальной библиотеке будет передана и раритетная часть библиотеки Гиви Гегечкори – литература на грузинском, русском и французском языках, изданная в XIX – начале ХХ века, в том числе, до 1917 года.
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