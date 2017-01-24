Тридцати гражданам Грузии было отказано во въезде в Израиль

24.01.2017 14:26 Тридцати грузинским гражданам было отказано во въезде в Израиль. Об этом агентству «IPN» сообщил близкий одного из них Шота Карцивадзе, по словам которого, гражданам Грузии причины этого не разъяснили.



«Они никакого преступления не совершали. В тюрьме - люди всех категорий. Другой информацией не обладаю. Минувшей ночью, я связался с послом Грузии в Израиле и объяснил положение. Он сказал, что такие ситуации происходят, однако случаи задержаний не фиксировались. Я попросил посла о помощи, предоставил ему контакты. Он сказал - осведомлюсь, однако до этого времени он со мной не связывался. Просим МИД Грузии узнать о положении грузинских граждан», - заявил Шота Карцивадзе.



В Министерстве иностранных дел Грузии же заявляют, что согласно информации, полученной от службы по охране границы Израиля, грузинские граждане, которым было отказано во въезде в Израиль, переведены в депортационное учреждение и возращение их в Грузию планируется на 26 января.















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