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Апелляционный суд Киева назначил дату рассмотрения дела Церцвадзе
24.01.2017 14:53
Апелляционный суд Киева назначил дату рассмотрения жалобы адвоката экс-бойца полка "Азов" Гии Церцвадзе на 26 января.
Заседание суда состоится в 12:00. Дело будет рассматривать судья Паленик.
Защита Гии Церцвадзе, задержанного по линии Интерпола, обжаловала его арест.
По словам адвоката Ксении Проконовой, что ее подзащитный был внесен в базы Интерпола 23 декабря 2016 года за совершение преступления на территории РФ.
"15 января он пересекал границу Украины и был задержан в аэропорту "Жуляны". Ему инкриминируют совершение убийства, в России эта статья предполагает смертную казнь... Убийство якобы совершеное в 2003 году, когда его на территории России не было", - отметила она.
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