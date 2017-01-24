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«Грузинской борьбе» присвоен статус памятника нематериального культурного наследия


24.01.2017   18:58
«Грузинская борьба», как памятник нематериального культурного наследия, получила статус категории национального достояния, говорится в материалах на сайте министерства культуры и охране памятников Грузии. Соответствующее решение приняли министерство культуры Грузии и правительство.

Борьба — это старейший вид спорта, который был широко распространен в Грузии. О том, что это древний национальный вид спорта, свидетельствуют настенные изображения сцен борьбы в древней церкви в Алаверди. Лица, одежда и пластика движений изображенных персонажей однозначно указывают на грузинское традиционное искусство борьбы.

Соревнования по «грузинской борьбе» регулярно проводились во время религиозных праздников. «Грузинская борьба является отражением идентичности и самобытности нашей нации. Именно поэтому Национальное агентство охраны культурного наследия в 2014 году присвоило «грузинской борьбе» статус памятника нематериального культурного наследия», — отметили в министерстве.

"Тбилисская неделя"





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