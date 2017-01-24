В Тбилиси, Кутаиси и Батуми прошли акции в поддержку Гии Церцвадзе

24.01.2017 23:56 Сегодня в Грузии прошли акции в поддержку Гии Церцвадзе, участники которых подвергли критике власти Грузии, а Украину призвали не передавать грузинского офицера России.



Акции в поддержку задержанного в Киеве по запросу России бойца спецназа Гии Церцвадзе состоялись в Тбилиси, а также в Кутаиси и в Батуми.



Заседание суда по делу Церцвадзе состоится 26 января в Апелляционном суде Киева в 12:10 по местному времени (14:10 тбс). Участник грузино-российской войны 2008 года и боевых действий против российской агрессии на востоке Украины в настоящее время находится в киевском СИЗО.



В Тбилиси несколько сотен человек перекрыли дорогу перед зданием МВД Грузии. В какой-то момент это даже вызвало перепалку с полицией.



Участники акции выступили с обвинениями в адрес тех ведомств, которые, по их мнению, помогают России в преследовании грузинского военного.



Находившаяся на акции жена Гии Церцвадзе – Татьяна Месхи заявила, что просит государство защищать своих солдат.



«У меня только одна просьба – пусть Гию не передают России. Пусть всех бойцов, которым грозит такая же опасность, предупреждают здесь же, в Грузии. Если Гию передадут России, он уже не вернется оттуда живым», — сказала Татьяна Месхи.



Участники акции отметили, что несмотря на ожидания, комментарий по поводу задержания грузинского офицера сегодня не сделали ни премьер-министр, ни президент Грузии.



Представители партии «Европейская Грузия» — это часть лидеров и депутатов парламента, которые покинули партию «Единое национальное движение», провели акцию у здания украинского посольства в Тбилиси. Они сообщили журналистам, что по данным исполняющего обязанности посла Украины, МИД Грузии пока не обращался в посольство по делу вице-полковника Цецвадзе.



Представители парламентского меньшинства передали представителям украинского посольства письмо, в котором выразили желание стать поручителями Церцвадзе. Они также требуют, чтобы Церцвадзе не передавали России и немедленно освободили из-под ареста.



Серго Ратиани – глава парламентской фракции «Европейская Грузии» заявил, что оппозиция по-прежнему настаивает на том, чтобы вызвать в парламент руководителей силовых структур для объснений в связи с задержанием грузинского офицера в Киеве.



Депутат Элене Хоштария обвинила МВД Грузии в умышленном нарушении закона.



Она отметила, что по словам жены Гии Церцвадзе, его проверяли на границе в тбилисском аэропорту в течение 30 минут. «Наверное, они увидели, что он в списках, может быть, стали спрашивать, потом поручили распоряжение. Но факт, что они целенаправленно нарушили закон и выпустили из страны человека, который значится в списках Интерпола. И это означало, что на другой границе его арестуют», — сказала Хоштария.



В Батуми акция протеста прошла перед зданием Дома юстиции, где находится прокуратура.

Заместитель председателя политсовета партии ЕНД Леван Варшаломидзе заявил, что участники акции таким образом призывают ведомство больше не выдавать данных грузинских бойцов России. «Мы должны уважать наших воинов, а не собирать документы для их экстрадиции и перевода в тюрьмы в иностранных государствах», — заявил Варшаломидзе.



Между тем представители правительства и правящей партии назвали сегодняшние протесты «политической спекуляцией оппозиции».



"Новости-Грузия"











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