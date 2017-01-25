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Девушка погибла в результате ДТП на проспекте Руставели в Тбилиси


25.01.2017   12:08
Автоавария на проспекте Руставели унесла жизнь одного человека. Друг с другом столкнулись три автомобиля. Скончалась девушка, которая ехала в такси. Есть пострадавшие.

На месте происшествия были мобилизованы патрульная полиция и бригады скорой помощи.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель автомобиля марки «Mercedes ML», который, будучи в нетрезвом состоянии, вел автомобиль с превышенной скоростью.

Ведется следствие.







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