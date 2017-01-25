Проект ЕС представит в Тбилиси исследование влияния культуры на социально-экономическое развитие

25.01.2017 12:18 Презентация системы индикаторов влияния культуры на социально-экономическое развитие, разработанных по методологии ЮНЕСКО, состоится 30 января в Тбилиси, в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии в 10:00.



Исследование было проведено Программой ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность» в партнерстве с властями Грузии. В ходе презентации исследования также будет проведен сбор отзывов и комментариев среди заинтересованных сторон, чтобы пополнить отчет полезными данными и аналитическими выводами.



На презентации исследования выступят министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе и представитель Программы ЕС «Культура и креативность», эксперт в культурных и креативных секторах Рагнар Сиил. О методологии исследования расскажут представители ЮНЕСКО Наима Бурґо (Naиma Bourgaut, Франция) и Саймон Эллис (Simon Ellis, Канада). Доклады о том, как исследование проводилось в Грузии, представят Леван Хетагури и Юрий Мгебришвили, представители грузинской стороны, как национального партнера Программы.



На мероприятие приглашаются культурные менеджеры, представители культурных институций, частных, гражданских и негосударственных организаций, которые работают в культурном и креативном секторах, представители прессы. В ходе презентации журналисты смогут взять интервью и комментарии у ключевых координаторов проекта и экспертов исследования.



Для участия в презентации нужно направить письмо по адресу электронной почты: georgia@culturepartnership.eu



Проведенное Программой исследование ставит целью подчеркнуть важность показателей развития культуры и как они влияют на развитие других сфер, включая экономику, образование, социальное направление, экологию, инфраструктуру и другие. Также эти показатели демонстрируют, каким был вклад культурного и креативного сектора в ВВП, сколько людей трудоустроены, какой уровень занятости, количество компаний.



Исследование, которое проводится по методологии ЮНЕСКО, внедрено уже в 17 странах.



Цель системы индикаторов – ввести вопрос культуры в национальные и международные стратегии развития, продемонстрировать роль культуры как двигающей силы, которая может создавать возможности для социального, экономического и устойчивого развития.





Справка:

Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и креативность» призвана обеспечить поддержку культурных и креативных секторов и увеличить их вклад в устойчивое гуманитарное и социально-экономическое развитие в Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине. Программа направлена на проведение практических исследований, вклад в разработку стратегий и реформ, тренинги для модернизации культурного сектора, предоставление возможностей для международного культурного сотрудничества и повышение понимания роли культуры. Сайт: http://www.culturepartnership.eu/















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