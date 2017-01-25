Билеты на концерт «Аэросмит» будут стоить от 70 до 400 лари

25.01.2017 13:56 По информации директора концертного зала «Блэк си арена» Дмитрия Беридзе, стоимость билетов на выступление американской рок-группы «Аэросмит» будет ниже чем в среднем в Европе - от 70 до 400 лари.



По его словам, не исключена небольшая коррекция цен, в том числе и в связи с курсом лари, но в целом стоимость будет примерно на этом уровне.



«Билеты делятся на 2 категории – низкой и средней категории от 70 до 200 лари, в ВИП-зоне – 300-400. Продажа билетов начнется в феврале. Точная дата пока неизвестна, так как мы ведем переговоры с компаниями, которые будут продавать электронные билеты» - заявил он.



Относительно коммерческой выгоды проекта, директор концертного зала заявил, что треть суммы, потраченной государством на организацию шоу, вернется в бюджет в виде налогов, еще около 15% - от продажи билетов. Кроме того, будет и непрямая выгода – то есть бизнес получит от этого концерта дополнительные доходы, налоги с которых также пойдут в бюджет» - заявил Дмитрий Беридзе.



По его словам, в конечном итоге, экономический эффект окажется значительно выше, чем государственные затраты.



«После завершения шоу, «Блэк си арена», администрация туризма, и программа Cheek in Georgia подготовят отчет, в котором детально будет проанализирован эффект концерта для региона и для страны в целом» - заявил он.



В то же время, по мнению директора продюсерской компании «Браво рекордс» Зазы Шенгелия, грузинская сторона тратит на концерт «Аэросмит» примерно на 40% больше чем положено.



В ответ на это глава «Блэк си арена» заявил, что на проведение шоу выделено 5, 5 млн. лари, но это максимальная сумма, с запасом на непредвиденные обстоятельства, и это не значит, что она обязательно будет полностью потрачена.



«Кроме того, не стоит забывать, что в эту сумму входит не только гонорар для группы, но и многочисленные сопутствующие расходы. К примеру, только перелеты стоят 200 000 долларов, а еще транспортировка аппаратуры, проживание, и многое другое. В эту сумму также входят и налоги, так как продюсерская компания, которой будут перечислены деньги – иностранная, и из-за этого мы платим в бюджет 10%. Кроме того, мы платим НДС с продажи билетов. Не исключено, что не будут потрачены все 5,5 млн. лари, и часть суммы вернется в бюджет. Еще предстоит уточнить некоторые технические вопросы» - заявил Дмитрий Беридзе.



Что касается цифр, приводим оппонентами, то они не учитывают все расходы.



«В СМИ появилась информация о том, что в Латвии и в США группе в качестве гонорара выплатили 1 млн. долларов, и поэтому высказывается немало претензий в отношении выделенных 5, 5 млн. Но 1 млн. – это чистый гонорар, который получает «Аэросмит». В эту сумму не входят расходы» - заявил он.



По его словам, концерт будет иметь немалый экономический эффект, ради чего он собственно и проводится.



«Специально для того, чтоб посетить этот концерт на черноморское побережье прибудет немало туристов, в эти дни активно будут работать гостиницы и рестораны. Все это принесет дополнительные доходы бизнесу, и соответственно, в виде налогов – и бюджету» - заявил Беридзе.



«Аэросмит» проведет концерт в поселке Шекветили, в концертном зале «Блэк си арена» 20 мая, в рамках турне, в ходе которого группа посетит 17 городов.



Государство выделило на проведение концерта 5, 5 млн. лари.



При этом стоимость билетов на концерт в Грузии значительно ниже, чем в остальных странах. К примеру, в Тель-Авиве она составляет 80-230 долларов, в Москве – 33- 500, в Берлине 100 евро, в Мюнхене – 100-160 евро.

















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