Саакашвили помог супруге Гии Церцвадзе вылететь в Украину к мужу

25.01.2017 14:34 Супруга задержанного в Украине грузинского бойца Георгий Церцвадзе, Татьяна Месхи, через несколько часов отправится в Украину. Последняя информация, которой она владеет и сообщили ей друзья Георгия, состоит в том, что прокуратура освободит Церцвадзе после апелляционного суда и вопрос его выдачи России не рассматривается.



Татья Месхи также отметила, что билет в Украину и поездку к мужу ей обеспечил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



"Отправляюсь в Киев. Встречусь с мужем на суде и непосредственно от его адвоката узнаю всю информацию. Вчера даже не успела поблагодарить Михеила Саакашвили, который взял мне билет на самолет и обеспечил мою поездку. До последней минуты надеялась, что представители власти Грузии сделает хоть какое-то заявление в связи с Гией Церцвадзе, однако никакого заявления не было, что очень досадно", - заявила Татьяна Месхи.



По ее словам, при прохождении пограничного контроля, когда Церцвадзе отправлялся в Украину, его задержали на 20 минут, однако в итоге дали возможность вылететь.



"Вообще так - когда ребята едут в Украину или возвращаются оттуда, в аэропорту их всегда задерживают офицеры-пограничники. И в случае с моим мужем было так несколько раз. И в последний раз, когда он отправлялся в Украину, его задержали на 20 минут. Я говорила с ним по телефону и смеясь он мне сказал, что наверно попал в какой-то список. Никак не могли представить, что он мог быть среди разыскиваемых. Мы подумали, что это список, по которому контролируют отправляющихся в Украину и возвращающихся оттуда", - заявила супруга Гии Церцвадзе.

















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