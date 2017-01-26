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«Евровидение 2017»: Жеребьевка стран-участниц пройдет 31 января
26.01.2017 10:34
Номер, под которым на международном конкурсе песни «Евровидение 2017» выступит представительница Грузии Тако Гачечиладзе, станет известен 31 января.
Порядок выступления стран-участниц в первом и втором полуфиналах «Евровидения 2017» определится по результатам жеребьевки. Она пройдет в колонном зале Киевской городской государственной администрации.
В этот же день состоится церемония передачи символических ключей от «Евровидения» мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.
Первая часть жеребьевки будет посвящена определению того, в каком полуфинале будут участвовать страны большой пятерки: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка конкурса Украина. На следующем этапе распределят между двумя полуфиналами еще 37 участников международного конкурса.
В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с «Большой пятеркой» и страной-хозяйкой конкурса, за победу в финале будут бороться 26 участников.
За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса. Прямую трансляцию жеребьевки можно будет увидеть на официальном канале конкурса на YOUTUBE.
Имя представителя Грузии на «Евровидении 2017» — Тако Гачечиладзе – стало известно в результате финала национального отбора 20 января. 33-летняя певица представит Грузию с собственной песней «Keep the Faith».
В прошлом году Грузию на «Евровидении» представляли Ника Кочаров & Young Georgian Lolitaz, которые заняли 20-ое место. Победу на конкурсе одержала украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Оргкомитет конкурса решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.
В этом году соревноваться будут участники 43 стран — на конкурс вернулись Португалия и Румыния, а Босния и Герцеговина отказалась от участия.
"Новости-Грузия"
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