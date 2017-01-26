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Результаты выборов президента НОК Грузии признаны недействительными


26.01.2017   11:45
Коллегия гражданских дел тбилисского суда признала недействительными результаты выборов Национального олимпийского комитета (НОК), проведенные 23 декабря 2016 года. Информацию об этом распространяет газета «Лело».

Дело рассматривалось на основании иска кандидата на пост президента НОК Ираклия Медзмариашвили.

На выборах 23 декабря победу одержал действующий президент Лери Хабелов. Он был избран президентом 78-ю голосами против 57. На выборах президента НОК, в которых участвовало 135 делегатов из 136, было выдвинуто две кандидатуры - Лери Хабелова и Ираклия Медзмариашвили.

По решению суда, НОК вернулся к тому состоянию, в котором он был до выборов, и все решения, принятые после 23 декабря 2016 года считаются недействительными.

Приговор был направлен в НОК. Причина иска заключается в правиле регистрации делегатов.






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