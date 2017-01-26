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74% молодежи в Грузии поддерживает вступление в Евросоюз


26.01.2017   13:46
74% молодежи в Грузии поддерживает вступление страны в Евросоюз, — таковы данные исследования, проведенного крупнейшим политическим немецким «Фондом Фридриха Эберта».

Согласно данным исследования, взгляды молодых людей, проживающих в Тбилиси и в других городах Грузии, отличаются от взглядов молодежи из сельской местности: 80% молодежи в городах хотят, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, а в селах такого мнения придерживаются 66%.

Пользу от членства Грузии в Евросоюзе молодые люди видят в следующих факторах:
— усиление экономики страны — 83%

— улучшение трудоустройства — 80%

— улучшение социально-экономической среды — 81%

— условие для улучшения доступности хорошего образования — 84%

Исследование было проведено в масштабах страны в мае-июне 2016 года и включает опрос граждан Грузии в возрасте 14-29 лет.

Всего было проведено 1200 личных интервью и 24 дискуссии в фокус-группах в масштабах страны. Фокус исследования – изучение опыта и отношения молодого поколения к социально-экономическим темам.

"Новости-Грузия"





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