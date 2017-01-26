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Судебное заседание по делу задержанного в Украине Гии Церцвадзе отложено


26.01.2017   15:28
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест грузинского добровольца, воевавшего в 2014-2015 годах в АТО, подозреваемого в убийстве в России, Гии Церцвадзе на 3 февраля. Об этом сообщают "Українські новини".

Согласно сообщению, перенос связан с тем, что в Апелляционный суд не поступили материалы из суда первой инстанции.

Как сообщает издание, сегодня на заседании присутствовали адвокат Церцвадзе и 2 прокурора. С самим же арестованным грузином общались в режиме видеоконференции. Кроме того, в зал суда пришли народные депутаты Украины Вячеслав Константиновский и Олег Петренко, а также бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

Заседание перенесли на 3 февраля на 11:00 утра.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у Украины есть все основания не передавать в Россию грузина Гию Церцвадзе.

В прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России, как стране-агрессору, откажут в его выдаче.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе. Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Супруга Церцвадзе, Татьяна Месхи, считает, что криминальную историю с участием ее мужа в России придумали, чтобы отомстить за те спецоперации, которые он проводил в Абхазии, Цхинвали, а затем в Украине. Женщина подчеркнула, что после войны в Абхазии в 1993 году ее муж никогда не ездил в Россию.






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