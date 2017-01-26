62% грузинской молодежи финансово зависит от родителей

26.01.2017 16:49 62% молодых людей, живущих в Грузии финансово зависят от родителей - таковы результаты опроса, проведенного фондом Фридриха Эберта.



В частности, лишь 27% молодежи имеет собственный доход, 14% заявили, что их содержит партнер (супруг, друг, и т.д.), для 7% основной источников доходов – это пенсия близких родственников.



Исследования показывает, что значительная часть расходов молодежи идет на покрытие кредитов.



«20% молодежи расплачиваются по текущим кредитам, средний расход составляет 190 лари в месяц. Такие траты особенно характерны для Тбилиси. Вторая статья расходов – в среднем 110 лари в месяц – это транспорт. Еще 80 лари в месяц тратится на сигареты, и одежду. 60 лари в месяц молодые люди тратят на развлечения – в них входят как посещение общественных мест, так и собрание друзей в доме. На питание в среднем тратится 43 лари в месяц. Самое малое количество тратится на салоны красоты» - говорится в отчете.



Согласно исследованию, на транспорт, развлечения, еду за пределами дома, и на сигареты молодые парни тратят больше девушек.



«Единственная статья расходов, в которой девушки тратят больше парней, это салоны красоты. В этой категории уровень расходов зависит и от занятости. Молодые люди, у которых есть работа, тратят на салоны красоты больше безработных. Расходы по этой части также растут вместе с возрастом» - говорится в исследовании.



Согласно отчету фонда Эбберта, 70% молодежи живут с родителями. Степень зависимости от родителей меняется в зависимости от возраста. В 14-18 лет от родителей зависит 90% молодежи, в среднем возрасте – 19-24 лет – 67%, в 25-29 лет – всего 52%.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

