Осужденные по «делу о кабелях» покинут тюрьму приблизительно через 2 месяца

26.01.2017 19:09 Осужденным по «делу о кабелях» переквалифицировали обвинение и сократили наказание, в результате чего, они покинут тюрьму приблизительно через 2 месяца Тбилисский апелляционный суд сократил сроки наказания 5-ым бывшим высокопоставленным чиновникам Минобороны Грузии, осужденным по т.н. делу о кабелях.



Апелляционный суд переквалифицировал статью, по которой они были осуждены, в злоупотребление должностными полномочиями, на основании чего срок наказания для осужденных был сокращен.

Пятерым бывшим чиновникам Минобороны - Георгию Лобжанидзе, Арчилу Алавидзе, Давиду Ципурия, Гизо Глонти и Нугзару Каишаури Апелляционный суд определил в качестве наказания лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.



По словам адвокатов, бывшие высокопоставленные чиновники покинут тюрьму приблизительно через 2 месяца.



Пять высокопоставленных чиновников Министерства обороны Грузии были задержаны по т.н. делу о кабелях 28 октября 2014 года. Их обвиняют в растрате бюджетных средств в размере более четырех миллионов лари.



В качестве меры пресечения обвиняемым Георгию Лобжанидзе, Арчилу Алавидзе, Давиду Ципурия, Гизо Глонти и Нугзару Каишаури изначально было избрано предварительное заключение, однако спустя 8 месяцев прокуратура потребовала заменить ее на залог в размере 10 000 лари. Однако судья Давид Джугели освободил задержанных на основании поручительства.



16 мая 2016 года всех пятерых обвиняемых по «делу о кабелях» приговорили к 7 годам тюремного заключения.



Сторона защиты обжаловала это решение в апелляционном суде.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

