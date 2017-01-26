|
Осужденные по «делу о кабелях» покинут тюрьму приблизительно через 2 месяца
26.01.2017 19:09
Осужденным по «делу о кабелях» переквалифицировали обвинение и сократили наказание, в результате чего, они покинут тюрьму приблизительно через 2 месяца Тбилисский апелляционный суд сократил сроки наказания 5-ым бывшим высокопоставленным чиновникам Минобороны Грузии, осужденным по т.н. делу о кабелях.
Апелляционный суд переквалифицировал статью, по которой они были осуждены, в злоупотребление должностными полномочиями, на основании чего срок наказания для осужденных был сокращен.
Пятерым бывшим чиновникам Минобороны - Георгию Лобжанидзе, Арчилу Алавидзе, Давиду Ципурия, Гизо Глонти и Нугзару Каишаури Апелляционный суд определил в качестве наказания лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
По словам адвокатов, бывшие высокопоставленные чиновники покинут тюрьму приблизительно через 2 месяца.
Пять высокопоставленных чиновников Министерства обороны Грузии были задержаны по т.н. делу о кабелях 28 октября 2014 года. Их обвиняют в растрате бюджетных средств в размере более четырех миллионов лари.
В качестве меры пресечения обвиняемым Георгию Лобжанидзе, Арчилу Алавидзе, Давиду Ципурия, Гизо Глонти и Нугзару Каишаури изначально было избрано предварительное заключение, однако спустя 8 месяцев прокуратура потребовала заменить ее на залог в размере 10 000 лари. Однако судья Давид Джугели освободил задержанных на основании поручительства.
16 мая 2016 года всех пятерых обвиняемых по «делу о кабелях» приговорили к 7 годам тюремного заключения.
Сторона защиты обжаловала это решение в апелляционном суде.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна