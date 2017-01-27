Сегодня отмечается День памяти святой Нины

27.01.2017 10:42 Грузинская Православная Церковь сегодня отмечает день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.



В связи с этим в храмах пройдут торжественные богослужения.



Как сообщили «IPN» в патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в связи с праздником сегодня в Сионском кафедральном храме Успения Пресвятой Богородицы с 10:00 начнет совершение Божественной литургии.



Родилась святая Нина в городе Коластры, в Каппадокии, где было много грузинских поселений. Она была единственной дочерью известных родителей: римского военачальника Завулона и Сусанны, сестры Иерусалимского патриарха Ювеналия.



Когда Нине исполнилось двенадцать лет, её родители, распродав все своё имущество, отправились в Иерусалим. По прибытии в святой град, отец Нино - Завулон, решил постричься в монахи.



После ухода Завулона Иерусалимский Патриарх Ювеналий благословил Сусанну диакониссой, а Нину отдали на воспитание почтенной жене - Сарре Ниафор. Сарра Ниафор воспитывала Нину в христианском духе. От Сарры узнала Нино как попала Риза Господня в далёкую страну язычников - Грузию и с того дня стала горячо молить Пресвятую Богородицу удостоить её поклониться Ризе Господней, связанной любимому сыну руками самой Божией Матери.



Пресвятая Богородица вняла мольбам Нины и, явившись ей во сне, сказала: «Ступай в удельную Мне Грузию и проповедуй там Евангелие Господа Иисуса». Ювеналий благословил племянницу, и та отправилась в путь к заветной цели.



Претерпев большие трудности в пути, она, наконец, достигла города Урбниси и некоторое время оставалась там. Вскоре она вместе с язычниками - урбнисцами, шедшими на поклонение к Армазскому идолу, прибыла во Мцхета.



Святая Нина нашла пристанище в семье царского садовника. Благодаря молитвам святой Нино бездетной семье бог даровал ребёнка. Обращённые супруги восславили Христа и стали учениками Святой девы.

К святой Нине потянулись последователи христианской веры. Вскоре она так прославилась, что многие язычники стали обращаться к ней за помощью и, получив ее, уверовали в Христа.



Святая Нина преставилась в селении Бодбе. По собственному желанию её там же и похоронили. Впоследствии на её могиле царь Мириан построил храм во имя великомученика Георгия. Сегодня на этом месте действует женский монастырь святой равноапостольной Нины.



Грузинская Православная церковь поминает святую Нино дважды в год: 1(19) июня — в день ее пришествия в Грузию и 27 (14 января) января, в день ее кончины.















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