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Грузинские студенты нашли грузинский след на острове Кипр


27.01.2017   18:51
По сообщению Министерства образования, студенты факультета археологии Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, Коба Коберидзе, Сулико Кохреидзе, Давид Наскидашвили, Давид Гагошидзе, Борис Гелашвили, Тамар Лежава, и Александр Чумбуридзе, вместе с руководителем группы профессором Вахтангом Личели приняли участие в экспедиции на острове Кипр.

Члены экспедиции почти полностью изучили церковь XIV-XVI веков, и 14 погребений вокруг нее.

Здесь же были обнаружены гораздо более старые фрагменты XII-XIII веков, что в точности совпадает с периодом активной деятельности грузин на Кипре. В министерстве заявляют, что артефакты, обнаруженные молодыми археологами, значительно обогатили многовековую историю маленькой Грузии.







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