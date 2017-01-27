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Грузинские студенты нашли грузинский след на острове Кипр
27.01.2017 18:51
По сообщению Министерства образования, студенты факультета археологии Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, Коба Коберидзе, Сулико Кохреидзе, Давид Наскидашвили, Давид Гагошидзе, Борис Гелашвили, Тамар Лежава, и Александр Чумбуридзе, вместе с руководителем группы профессором Вахтангом Личели приняли участие в экспедиции на острове Кипр.
Члены экспедиции почти полностью изучили церковь XIV-XVI веков, и 14 погребений вокруг нее.
Здесь же были обнаружены гораздо более старые фрагменты XII-XIII веков, что в точности совпадает с периодом активной деятельности грузин на Кипре. В министерстве заявляют, что артефакты, обнаруженные молодыми археологами, значительно обогатили многовековую историю маленькой Грузии.
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