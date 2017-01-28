Сборная Грузии вышла во второй квалификационный раунд ЧЕ 2018 по футзалу

28.01.2017 22:55 В Тбилиси завершились предварительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2018 по футзалу. В мини-турнире принимали участие сборные Грузии, Израиля, Швейцарии и Шотландии /группа A/.



В последнем матче соревнования сборная Грузии обыграла команду Швейцарии со счетом 6:3 и пробилась во второй квалификационный раунд. Он пройдет 3-12 апреля в Минске. Соперниками сборной Грузии будут команды Беларуси, Италии и Нидерландов. Чтобы пробиться на чемпионат Европы, сборной Грузии необходимо занять в группе первое или второе место.



Финальный турнир пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года в Словении.















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