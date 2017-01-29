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Wizz Air не полетел в Милан - рабочее время экипажа вышло
29.01.2017 15:50
Пассажиры рейса Кутаиси-Милан авиакомпании Wizz Air не могут вылететь с утра. Рейс был назначен на 06:00 утра, однако из-за плохих погодных условий он был отложен.
Как заявляют пассажиры в интервью телекомпании "Рустави ", сначала рейс был отложен из-за плохой погоды, а позже экипаж заявил, что их рабочее время закончилось и не полетят.
Ответственность за случившееся не берет на себя Кутаисский аэропорт. Не предлагают пассажирам и решения их проблем. Единственное, что смогли им предложить, что разметить в гостинице до следующего рейса, который назначен на завтра в 15:00.
Часть пассажиров заявляет, что им нет смысла лететь завтра, так как собирались в Милан лишь на 2-3 дня.
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