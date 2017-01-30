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В Кахети пятый день ищут пропавшего пастуха


30.01.2017   12:45
На протяжении нескольких дней в Телави разыскивают пожилого пастуха, сообщает телекомпания «Рустави 2».

По информации семьи, 57-летний Давид Хокерашвили вышел из дома пять дней назад. Он пошел в направлении горы Циви, чтобы вернуть отбившуюся свинью.

Поиски мужчины продолжаются до сих пор, однако работу спасателей усложняет непогода.

«Он жил один. У него потерялась свинья, и он пошел ее искать. Он вышел в среду, и по сей день от него нет вестей. Его ищут и местные ребята, друзья, а также спасатели. Пока ничего не слышно. Еще и этот снегопад пришел не вовремя», — сказал родственник пропавшего Вепхия Хокерашвили.






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