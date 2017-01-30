|
В Кахети пятый день ищут пропавшего пастуха
30.01.2017 12:45
На протяжении нескольких дней в Телави разыскивают пожилого пастуха, сообщает телекомпания «Рустави 2».
По информации семьи, 57-летний Давид Хокерашвили вышел из дома пять дней назад. Он пошел в направлении горы Циви, чтобы вернуть отбившуюся свинью.
Поиски мужчины продолжаются до сих пор, однако работу спасателей усложняет непогода.
«Он жил один. У него потерялась свинья, и он пошел ее искать. Он вышел в среду, и по сей день от него нет вестей. Его ищут и местные ребята, друзья, а также спасатели. Пока ничего не слышно. Еще и этот снегопад пришел не вовремя», — сказал родственник пропавшего Вепхия Хокерашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна