В Кахети пятый день ищут пропавшего пастуха

30.01.2017 12:45 На протяжении нескольких дней в Телави разыскивают пожилого пастуха, сообщает телекомпания «Рустави 2».



По информации семьи, 57-летний Давид Хокерашвили вышел из дома пять дней назад. Он пошел в направлении горы Циви, чтобы вернуть отбившуюся свинью.



Поиски мужчины продолжаются до сих пор, однако работу спасателей усложняет непогода.



«Он жил один. У него потерялась свинья, и он пошел ее искать. Он вышел в среду, и по сей день от него нет вестей. Его ищут и местные ребята, друзья, а также спасатели. Пока ничего не слышно. Еще и этот снегопад пришел не вовремя», — сказал родственник пропавшего Вепхия Хокерашвили.















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